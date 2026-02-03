 Al via il Premio ‘Una Poesia per la Pace’ presieduto da Gero Miceli   

Prende ufficialmente il via il Premio “Una Poesia per la Pace”, che giunge alla diciottesima edizione. Promosso dall’associazione culturale “Un sogno per domani” con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Racalmuto, il Premio è un appuntamento che, anno dopo anno, conferma il ruolo centrale della poesia come strumento di dialogo, riflessione e costruzione di una cultura di pace.

A guidare la giuria, per il terzo anno consecutivo, sarà Gero Miceli, poeta tra le voci più apprezzate della scena letteraria contemporanea. Reduce dal successo della sua opera “Occhi Novi”, Miceli si distingue per una poetica che intreccia intensità emotiva, rigore linguistico e tematiche sociali.

<< La sua direzione – ha dichiarato Nicola Macaluso, rappresentante dell’Associazione organizzatrice – imprime al nostro Premio un’impronta autorevole e contemporanea, orientando la selezione verso opere capaci di interpretare con autenticità e profondità il tema della Pace.>>

Quest’anno, inoltre, Gero Miceli ha scelto di ampliare la giuria tecnica invitando Marco Scalabrino, poeta e studioso trapanese tra le voci più autorevoli della letteratura siciliana contemporanea. << Autore di numerose raccolte – afferma il Presidente di giuria – promotore instancabile della poesia siciliana e figura di riferimento per la critica e la ricerca linguistica isolana, Scalabrino rappresenta per la crescita di questo Premio, una presenza davvero di altissimo e finissimo profilo.>>

Le sezioni del Premio

Il concorso si articola in cinque categorie: Poesia in lingua italiana inedita, Poesia in lingua dialettale inedita, Premio Speciale “Salvatore Sciortino”, Sezione Poesia – Premio Speciale Semplicità (Scuola), Sezione Arte – Premio Speciale Semplicità (Scuola).

Modalità di partecipazione

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre poesie inedite, da inviare in cinque copie non firmate, accompagnate – in busta chiusa – dalla scheda di partecipazione prevista dal bando.

Il materiale dovrà essere spedito a: Associazione “Un Sogno per Domani”, c/o N. Macaluso, Via Gramsci 100, Racalmuto. È ammessa anche la partecipazione via email all’indirizzo: assunsognoperdomani@hotmail.com.

Scadenze e premiazione

La partecipazione è gratuita. Le opere dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2026. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 marzo 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, presso la prestigiosa Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto.