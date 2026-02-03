Contraffazione online, Federmoda Confcommercio Agrigento lancia l’allarme

Federmoda Confcommercio Agrigento, in linea con l’azione di sistema di Confcommercio e con le recenti prese di posizione territoriali, esprime forte preoccupazione per la crescente diffusione di canali digitali non autorizzati attraverso i quali vengono commercializzati prodotti di moda contraffatti o privi delle necessarie garanzie di tracciabilità, sicurezza e conformità normativa.

Un fenomeno che, sempre più frequentemente, si sviluppa sul web e sui cosiddetti “mercatini telematici”, aggirando ogni forma di controllo e determinando gravi distorsioni del mercato, con ripercussioni dirette sulle imprese regolari, sui lavoratori del settore e sui consumatori.

Sul tema interviene Alfonso Valenza, Presidente di Federmoda Confcommercio Agrigento: « La contraffazione e la vendita online fuori da qualsiasi perimetro regolamentato rappresentano oggi una delle principali minacce per il comparto moda. Non si tratta più di episodi marginali, ma di un sistema strutturato che genera concorrenza sleale, penalizza le imprese che operano nel rispetto delle regole e mina la sostenibilità economica dei nostri negozi di prossimità ».

« I punti vendita fisici – prosegue Valenza – sono presìdi economici e sociali fondamentali: creano occupazione, garantiscono servizi qualificati, contribuiscono alla vitalità dei centri urbani e alla coesione delle comunità locali. Colpirli attraverso l’illegalità digitale significa indebolire l’intero tessuto produttivo del territorio ».

Federmoda Confcommercio Agrigento sottolinea come il contrasto alla vendita di merce contraffatta e non autorizzata online sia una priorità strategica per la tutela della filiera della moda, del made in Italy e della fiducia dei consumatori.

« È indispensabile – conclude Valenza – potenziare i controlli anche sul fronte digitale, rafforzare il coordinamento tra istituzioni e promuovere una cultura del consumo consapevole. Difendere la legalità significa sostenere le imprese sane e garantire un mercato trasparente e competitivo ».

Sul punto interviene anche Giuseppe Caruana, Presidente di Confcommercio Agrigento, che esprime apprezzamento per l’azione di contrasto messa in campo dalle forze dell’ordine:

« Plaudiamo al lavoro svolto dalla Guardia di Finanza, che nei giorni scorsi ha condotto con successo un’importante operazione in una cittadina del ragusano contro la contraffazione, la concorrenza sleale e l’abusivismo commerciale. Si tratta di un’attività fondamentale per la tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole e per la salvaguardia del mercato legale, della sicurezza dei consumatori e della tenuta economica dei territori ».

Federmoda e Confcommercio Agrigento ribadiscono, infine, la piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, al fine di sostenere iniziative concrete volte a rafforzare la sicurezza del commercio, il rispetto delle norme e la tutela dell’economia legale nella provincia di Agrigento