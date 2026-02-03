Palermo

Scoperto laboratorio per la produzione clandestina di sigarette, maxi sequestro

All'interno dello stabilimento, insistente su un'area totale di circa 5 mila metri quadrati, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 14 bancali di precursori

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Scoperta dalla Guardia di finanza, nel quadro di un intervento coordinato dalla Procura europea (Eppo) di Palermo, in un’area a Vigonza (Pd), un imponente sito industriale per la fabbricazione di sigarette, dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di una linea di produzione su larga scala.Oltre 1 milione di euro il valore dell’impianto, in grado di produrre, ogni giorno, circa 2 milioni di sigarette.

All’interno dello stabilimento, insistente su un’area totale di circa 5 mila metri quadrati, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 14 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione, nonche’ un autocarro utilizzato per il trasporto.

