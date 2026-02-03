Scoperto laboratorio per la produzione clandestina di sigarette, maxi sequestro
All'interno dello stabilimento, insistente su un'area totale di circa 5 mila metri quadrati, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 14 bancali di precursori
Scoperta dalla Guardia di finanza, nel quadro di un intervento coordinato dalla Procura europea (Eppo) di Palermo, in un’area a Vigonza (Pd), un imponente sito industriale per la fabbricazione di sigarette, dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di una linea di produzione su larga scala.Oltre 1 milione di euro il valore dell’impianto, in grado di produrre, ogni giorno, circa 2 milioni di sigarette.
All’interno dello stabilimento, insistente su un’area totale di circa 5 mila metri quadrati, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 14 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione, nonche’ un autocarro utilizzato per il trasporto.