Turiste travolte da auto d’epoca, conducente indagato per lesioni 

La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta sull’incidente avvenuto due giorni fa in via Roma quando un’auto d’epoca ha travolto due turiste in una zona a traffico limitato. Nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente del veicolo, un settantenne di Sciacca. L’ipotesi di reato contestata è quella di lesioni.

I pm hanno disposto il sequestro del mezzo – una Honda – al fine di eseguire tutti i necessari accertamenti. Il bilancio è stato di due persone ferite. Si tratta di turiste – una della Bielorussia e una tedesca. Una di loro ha riportato le ferite più gravi e, dopo un primo ricovero all’ospedale di Sciacca, è stata trasferita al Policlinico di Palermo.