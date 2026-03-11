Apertura

Uccide l’ex compagna con decine di coltellate, arrestato 67enne: aveva il braccialetto 

A scoprire l'omicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere.

Era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona l’ex compagno che ha confessato di aver ucciso la donna. Secondo le prime indagini Bonfiglio sarebbe andato a trovare la ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L’indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Il boss Vetro intercettato parla di armi, scatta la perquisizione: “Meglio questo che non ha sparato..”
Catania

Pedopornografia, 4 indagati tra impiegati e pensionati
Caltanissetta

Traffico di esseri umani, arrestato 41enne
Mafia

Mafia, sequestrati 11 milioni di euro a boss e imprenditore
Apertura

Uccide l’ex compagna con decine di coltellate, arrestato 67enne: aveva il braccialetto 
Apertura

Mafia e corruzione, chieste misure cautelari anche per il fratello e il cognato del boss Vetro
banner italpress istituzionale banner italpress tv