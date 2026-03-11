Mafia, sequestrati 11 milioni di euro a boss e imprenditore

Beni per 10,8 milioni sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo Pef Catania nel capoluogo etneo. Il provvedimento del Tribunale ha riguardato quote di societa’ e dei complessi aziendali riconducibili a Carmelo Salemi, 57anni, detto ‘u Ciuraru’, ritenuto esponente di spicco della cosca mafiosa Santapaola-Ercolano, nel quartiere Picanello, e Giovanni Fabrizio Papa, imprenditore edile, considerato contiguo allo stesso clan criminale. I due erano stati arrestati nel 2024 nel corso dell’operazione “Oleandro”.