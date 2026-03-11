Mafia

Mafia, sequestrati 11 milioni di euro a boss e imprenditore

A Carmelo Salemi, 57anni, detto 'u Ciuraru', e Giovanni Fabrizio Papa, imprenditore edile

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Beni per 10,8 milioni sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo Pef Catania nel capoluogo etneo. Il provvedimento del Tribunale ha riguardato quote di societa’ e dei complessi aziendali riconducibili a Carmelo Salemi, 57anni, detto ‘u Ciuraru’, ritenuto esponente di spicco della cosca mafiosa Santapaola-Ercolano, nel quartiere Picanello, e Giovanni Fabrizio Papa, imprenditore edile, considerato contiguo allo stesso clan criminale. I due erano stati arrestati nel 2024 nel corso dell’operazione “Oleandro”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Il boss Vetro intercettato parla di armi, scatta la perquisizione: “Meglio questo che non ha sparato..”
Catania

Pedopornografia, 4 indagati tra impiegati e pensionati
Caltanissetta

Traffico di esseri umani, arrestato 41enne
Mafia

Mafia, sequestrati 11 milioni di euro a boss e imprenditore
Apertura

Uccide l’ex compagna con decine di coltellate, arrestato 67enne: aveva il braccialetto 
Apertura

Mafia e corruzione, chieste misure cautelari anche per il fratello e il cognato del boss Vetro
banner italpress istituzionale banner italpress tv