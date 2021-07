Università, presentati corsi di Scienze Motorie e Formazione Primaria ad Agrigento

Nuova proposta formativa dell’Università di Palermo ad Agrigento per il nuovo anno accademico. Due le novità importanti che caratterizzeranno l’offerta nell’agrigentino: si tratta dell’apertura dei corsi di laurea in Scienze Motorie, coordinato dal professore Antonio Palma, e quello di Scienze della Formazione Primaria, coordinato dalla prof.ssa Alessandra La Marca.

“Devo essere grato all’UniPa per il livello di collaborazione elevato e qualificato che ha fornito al nostro Consorzio permettendo di ampliare l’offerta formativa con due nuovi corsi di laurea: scienza della formazione primaria e scienze motorie. C’è anche una terza missione, quella di essere vicini al territorio non solo culturalmente ma anche economicamente e socialmente”, dichiara Nené Mangiacavallo, presidente del Consorzio Universitario “Empedocle” di Agrigento.

Le interviste

Sono 100 i posti disponibili per il corso di Laurea in scienze motorie e sportive, mentre per quanto riguarda il corso di Laurea in scienza della formazione primaria i posti disponibili sono 95 + 5 studenti stranieri. Dal 1 Agosto al 30 settembre 2021 sono aperte le immatricolazioni per i corsi di laurea ad acceso libero; mentre per i corsi di laurea con test programmato le iscrizioni e pagamento dal 2 agosto al 24 agosto 2021.

“E’ una grossa opportunità considerando che nasce da un’analisi del mercato e delle domande che vengono fatte a Scienze motorie dove ci sono un centinaio di studenti che provengono dalla provincia di Agrigento. Il corso di Scienze Motorie nella Città dei Templi sarà paritario a quello che si svolge a Palermo e questo è dimostrato che tutti i docenti palermitani verranno a insegnare ad Agrigento. Abbiamo individuato le palestre e stiamo acquistando le attrezzature affinché il corso possa essere seguito nel migliore dei modi”, dichiara il Prof. Antonio Palma, coordinatore corso di Scienze Motorie.

“Ci sarà la possibilità per 100 studenti dell’agrigentino di iscriversi a Formazione Primaria e ci sarà il test di selezione a livello nazionale che si svolgerò a Palermo il 17 settembre e ci sarà un’unica graduatoria. Questo corso di laurea magistrale a ciclo unico è abilitante e il 98% degli studenti già a un mese dalla laurea insegna con incarico annuale. E’ una delle lauree che dà possibilità di lavoro”, dichiara la Prof.ssa Alessandra La Marca, coordinatrice corso di laurea Formazione Primaria.