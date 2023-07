Uomo scomparso da Sciacca, al via le ricerche

Si cerca Fabio La Cognata, scomparso da Sciacca, il 2 luglio 2023. Qualche giorno dopo la scomparsa è stato avvistato a Roccamena, provincia di Palermo e il 6 luglio 2023 è stato avvistato e intercettato dai Carabinieri di Roma. Da quel momento in poi, si sono perse completamente le tracce. Il suo telefono risulta spento, non è più attivo sui social ed è una persona che ha bisogno di aiuto. E’ alto 1.80, occhi chiari, capelli biondo scuro. Il fratello Gianfranco, che ha lanciato un appello sui social, lo descrive come una “persona emotivamente instabile con necessità di cure/ terapie”. La famiglia ha presentato regolare denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.