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Palermo piange Alessia, la piccola guerriera rosanero

La camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera mercoledì 13 maggio.

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Solo silenzio e dolore per la scomparsa della piccola Alessia, giovane guerriera rosanero. La sua storia ha girato tutta l’Italia, ed ha attraversato le curve degli stadi italiani, primo tra tutti lo stadio Renza Barbera.

La bambina è morta nella serata di ieri 12 maggio. Da quattro anni combatteva contro un rabdomiosarcoma, un tumore aggressivo che le era stato diagnosticato nel 2021. Tra operazioni chirurgiche, chemioterapie, autotrapianto di midollo e radioterapia, non ha mai smesso di seguire il Palermo.

Anche nelle ultime settimane, quando le sue condizioni si erano aggravate, il mondo rosanero non l’ha mai lasciata sola. I gruppi organizzati della Curva Nord le avevano dedicato cori e striscioni, anche fuori città: da Catania a Roma, fino all’invito dei tifosi del Venezia per l’ultima di campionato, che Alessia non ha potuto onorare.

La camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera mercoledì 13 maggio.

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