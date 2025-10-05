Apertura

Ventenne accoltellato a Ribera finisce in ospedale, denunciato l’aggressore 

L’aggressione, i cui motivi non sono ancora del tutto chiari, è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a non molta distanza dalla sede del Municipio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un ventenne tunisino si trova ricoverato all’ospedale Fratelli Parlapiano dopo essere stato ferito a coltellate nel centro di Ribera. L’aggressione, i cui motivi non sono ancora del tutto chiari, è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a non molta distanza dalla sede del Municipio.

I carabinieri sono riusciti ad identificare l’autore del gesto, un connazionale della persona offesa. L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Rissa condominiale in un residence, quattro denunce
Catania

Carabinieri sorprendono “ladri di catalizzatori”, due arresti 
Catania

Tenta il furto di cavi in rame, denunciato 34enne
Palermo

Continua a perseguitare l’ex fidanzata nonostante divieti, arrestato 21enne
Agrigento

Studenti puniti dopo manifestazione per Gaza, Anp al fianco della preside: “Ha applicato regolamento” 
Apertura

Cadavere di un cameriere quarantenne trovato a Porto Empedocle ma è mistero sulla morte 