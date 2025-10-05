Apertura
Ventenne accoltellato a Ribera finisce in ospedale, denunciato l’aggressore
L’aggressione, i cui motivi non sono ancora del tutto chiari, è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a non molta distanza dalla sede del Municipio
Un ventenne tunisino si trova ricoverato all’ospedale Fratelli Parlapiano dopo essere stato ferito a coltellate nel centro di Ribera. L’aggressione, i cui motivi non sono ancora del tutto chiari, è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a non molta distanza dalla sede del Municipio.
I carabinieri sono riusciti ad identificare l’autore del gesto, un connazionale della persona offesa. L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate.
