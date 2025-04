“Violenza sessuale su sei minori arrivati in Italia senza genitori”, arrestato 

Avrebbe costretto sei minorenni bengalesi, arrivati in Italia senza parenti, a subire atti sessuali dietro la minaccia che se non lo avessero accontentato li avrebbe rispediti in patria. La Squadra mobile di Agrigento ha arrestato un cittadino italiano, originario del Bangladesh, con l’accusa di violenza sessuale aggravata, consumata e tentata.

La vicenda scaturisce dalla denuncia di un operatore della Comunità per Minori presso la quale erano ospitati i giovani. I minorenni sono così stati sentiti dagli agenti, dal pubblico ministero con l’assistenza di una psicologa e di un mediatore culturale. Le dichiarazioni dei ragazzi sono state chiare e concordanti. L’uomo era riuscito a condurli sia in luoghi appartati sia all’interno della sua abitazione, costringendoli a subire atti sessuali, usando violenza nei loro confronti e minacciandoli che, qualora avessero rivelato ad altri i rapporti subiti, li avrebbe rimandati in patria. Le indagini proseguono ma intanto l’indagato è stato trasferito nel carcere di Agrigento.