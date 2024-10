“Vogliamo l’acqua”: associazioni chiedono, istituzioni non rispondono e cittadini non partecipano

Le associazioni interrogano, le Istituzioni non rispondono e i cittadini non partecipano. Si è svolta ieri mattina, presso lo spazio Temenos di Agrigento, l’associazione pubblica sul tema della crisi idrica in provincia. All’incontro, voluto dalle associazioni per un dibattito sulla gestione del servizio idrico e sulle modalità di gestione della crisi, erano assenti in molti. A partire dalle Istituzioni: non c’erano i vertici ATI e neanche AICA così come quasi tutti i sindaci della provincia di Agrigento ad esclusione del primo cittadino di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. Gli unici parlamentari presenti sono state le deputate Giovanna Iacono e Ida Carmina e il deputato regionale Angelo Cambiano. Grandi assenti anche i cittadini che, di fatto, hanno disertato l’incontro.

“Già a partire dalle prossime settimane con analoga formula unitaria – dichiarano le associazioni che hanno organizzato l’incontro – verranno rese note le ulteriori azioni di proposta, sollecitazione, riflessione nei confronti delle Istituzioni “latitanti”, a partire da ATI e AICA, ma anche da tanti sindaci della provincia che saranno chiamati alle proprie responsabilità, a iniziare da quella – primaria – di informare la popolazione sui progetti, sui programmi, sulle tempistiche, relative alla gestione del servizio idrico integrato e della relativa grave crisi.”