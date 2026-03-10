Vuole entrare subito al pronto soccorso e tenta di aggredire guardia giurata, denunciato 

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove un quarantottenne del posto, in evidente stato di escandescenza, ha tentato di aggredire una guardia giurata pretendo di entrare immediatamente. L’uomo, dopo l’arrivo dei poliziotti, è stato denunciato per violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico ufficiale e interruzione di Pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito, il 48enne avrebbe preteso di passare prima degli altri ignorando così l’ordine di attesa stabilito al triage. Quando una guardia giurata in servizio ha provato a farlo ragionare, l’uomo avrebbe tentato di aggredirlo con l’asta in metallo che sostiene la flebo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno identificato e denunciato il licatese.