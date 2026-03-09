Cammarata festeggia i 100 anni di Maria Alì

L’amministrazione comunale di Cammarata e tutta la comunità festeggiano i cento anni di Maria Alì. “Oggi siamo riuniti per celebrare un traguardo straordinario: i cento anni di Alì Maria. Un secolo di vita non è soltanto una ricorrenza anagrafica, ma una storia vissuta, costruita giorno dopo giorno con coraggio, sacrificio e amore.

Negli anni Cinquanta Alì Maria ha iniziato il suo cammino di sposa, fondando una famiglia che è stata il centro e il senso profondo della sua esistenza. Per quarant’anni ha condiviso gioie e responsabilità accanto al marito, fino a quando, negli anni Ottanta, la vita l’ha messa alla prova con il dolore della vedovanza. Eppure, anche in quel momento difficile, non ha mai smesso di essere guida salda e punto di riferimento per i suoi figli. Graziella, Giacomo e Francesco sono il frutto più bello del suo impegno. Con determinazione e lungimiranza, Alì Maria li ha sostenuti negli studi, ha creduto nelle loro capacità, ha fatto sacrifici silenziosi perché potessero realizzarsi e occupare posti prestigiosi in ambiti culturali ed artigianali. In loro ritroviamo i valori che lei ha incarnato ogni giorno: il rispetto, il senso del dovere, la dignità, l’amore per la cultura e per il lavoro.

Valori che ha trasmesso anche ai suoi nipoti: Vincenzo, Domenico , Claudio e Carmelo. La sua vita racconta la storia di una generazione che ha saputo costruire il futuro con sobrietà e forza morale. Una generazione che ha affrontato cambiamenti profondi, trasformazioni sociali ed economiche, senza mai perdere il riferimento ai principi fondamentali della famiglia e della comunità. Oggi non celebriamo soltanto la longevità, ma l’esempio. Un esempio che parla alle nuove generazioni e ricorda a tutti noi che i grandi risultati nascono da gesti quotidiani, da scelte responsabili, da un amore costante e operoso. Cara Alì Maria, nel giorno del tuo centenario ti esprimiamo gratitudine e affetto. Grazie per ciò che hai costruito, per ciò che hai insegnato e per la testimonianza che continui a offrire. La tua storia è parte della nostra storia, e il tuo sorriso è un patrimonio prezioso per tutta la comunità.

Il Sindaco interviene con un suo augurio personale: «Celebrare i cento anni di Alì Maria significa rendere omaggio a una donna che incarna i valori più autentici della nostra comunità. La sua storia personale si intreccia con quella del nostro territorio: una storia fatta di sacrifici, amore per la famiglia e fiducia nel futuro. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini, esprimo profonda gratitudine e affetto per l’esempio che continua a offrire alle nuove generazioni.» Buon compleanno, con stima profonda e sincera riconoscenza.