Agrigento

Camion di frutta e verdura senza licenze e assicurazione, multato ambulante 

È il bilancio dell’ultimo controllo eseguito dai vigili urbani impegnati nel contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un venditore ambulante di frutta e verdura è stato sanzionato dagli agenti della polizia locale di Agrigento poiché sprovvisto di alcune delle necessarie autorizzazioni per esercitare l’attività. Il camion utilizzato per la rivendita, inoltre, è risultato senza assicurazione e revisione. All’uomo, peraltro, è stata contestata anche l’occupazione di suolo pubblico.

È il bilancio dell’ultimo controllo eseguito dai vigili urbani impegnati nel contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale. A carico dell’ambulante è scattata una sanzione e l’autocarro è stato posto sotto sequestro. Frutta e verdura, dopo un accertamento sulla tracciabilità, sono state restituite al commerciante. 

