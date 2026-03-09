Apertura

Naro, settantunenne trovato morto in casa dopo l’allarme dei familiari

Preoccupati dal suo silenzio, i familiari hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. Il ritrovamento nella tarda mattinata di ieri.

Un uomo di settantuno anni è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di ieri nella propria abitazione in via Dante, nel centro di Naro. A dare l’allarme sono stati alcuni familiari dell’uomo che, preoccupati perché da ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui, hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno raggiunto l’abitazione per effettuare un controllo. Una volta entrati nell’appartamento, i militari hanno purtroppo constatato la presenza dell’anziano ormai privo di vita.

Secondo le prime informazioni, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza o elementi che possano far pensare a cause diverse da un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione le circostanze del decesso.

