Aragona, auto danneggiate da ignoti: avviate le indagini

Otto auto danneggiate ad Aragona. Ignoti durante la notte avrebbero preso le auto di mira e con delle pietre, verosimilmente, avrebbero spaccato i finestrini anteriori. Le auto, appartenenti ad imprenditori, operai, casalinghe si trovavano posteggiate lungo la via Aldo Moro e nelle vicinanze. La prima denuncia è partita da un carabiniere del luogo, vittima anch’egli di danneggiamento. I militari della locale caserma, coordinati dalla compagnia di Canicattì, hanno avviato le indagini e preso già visione delle immagini di videosorveglianza per cercare di risalire ai danneggiatori. Rafforzati le pattuglie e i controlli su strada da parte dei militari per dare più sicurezza ai cittadini.