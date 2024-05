Furto in azienda di infissi ad Aragona, 5 mila euro il bottino 

Ladri in azione ad Aragona. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nel capannone di una ditta che produce infissi e portare via attrezzi per un valore complessivo quantificato in 5 mila euro. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. A fare la scoperta è stato il titolare dell’azienda che ha presentato denuncia ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili.