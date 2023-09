Insulti sessisti alle volontarie della Pro Loco di Aragona: la nota 

“Questo cartello è stato trovato stamattina accanto la nostra sede, dove operano 5 ragazze come volontarie del servizio civile. Sinceramente, pochi giorni dopo essere inorriditi per i fatti di Palermo, ci aspetteremmo una sensibilità diversa da parte di questa comunità. Qualcosa non funziona, è da tempo che lo diciamo, c’è una deriva sociale che non accenna a fermarsi e che a tratti fa paura”.

Questo è il post scritto dalla Pro Loco di Aragona dopo aver trovato un foglio affisso sul tronco di un albero con la scritta a mano: “Buttani” e una freccia in direzione dell’associazione.

“Scriviamo questo post perché crediamo che l’indifferenza amplifichi certi disagi sociali, ma siamo purtroppo consapevoli, che chi opera nell’anonimato trae soddisfazione dal clamore. Ci teniamo ad esprimere vicinanza e solidarietà alle nostre volontarie e a tutte le donne vittime dell’ignoranza di questa società, “ hanno concluso nella nota amareggiati.