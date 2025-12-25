Solidarietà, tre giovani imprenditori donano pizze, patatine e ai Volontari di strada

Natale di solidarietà ad Aragona, dove 3 giovani imprenditori hanno deciso di donare 50 pizze, patatine e ai Volontari di strada, condividendo con loro la vigilia di Natale, rendendo speciale la festa anche per coloro che si trovano in difficoltà. L’idea è stata proposta da Ticketzeta e Uniblanco Srl e ha trovato la partecipazione di altre realtà imprenditoriali composte da ragazzi. Insieme Danny, Elisea e Luca hanno deciso di dedicare la vigilia di Natale alla condivisione, donando ai Volontari di Strada di Agrigento che hanno organizzato una piccola festa con più di 50 persone, tra cui diversi bambini, rendendo ancora più magica la notte di Natale. “È stato un Natale speciale soprattutto per noi – dicono Danny Scifo, Elisea Seminerio e Luca Salamone – perché ci siamo emozionati conoscendo queste persone e condividendo con loro una giornata unica. Sono loro che hanno donato a noi e non noi a loro, è stata una esperienza da ripetere e siamo felici di aver condiviso sorrisi e felicità”. La felicità è stata condivisa con i Volontari di strada, associazione che da tempo si occupa di coloro che hanno bisogno di aiuto: “Una donazione inaspettata che ha colto di sorpresa e felicità diverse famiglie – ha detto la presidente e fondatrice dell’associazione Anna Marino-. Credo fortemente nella disponibilità di chi, con cuore sincero, si mette nei panni di chi non ha niente. perché nessuno deve essere ‘Ultimo’. Pari dignità per tutti”.