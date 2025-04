Superenalotto, vinti 42 mila euro ad Aragona con un “5″

Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nell’estrazione di martedì 15 aprile, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 42.678,03 euro ad Aragona, in provincia di Agrigento, presso il Tabacchi Seminerio in via S.La Rosa,22. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 17 aprile sale a 20,5 milioni di euro.