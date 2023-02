Appiccato incendio in contrada Cafuto, il sindaco Ciná: “ennesima vile azione di piromani”

Nella serata di ieri un incendio di natura certamente dolosa, si è sviluppato intorno alla Fontana di Santa Rosalia, in contrada Canfuto a Bivona. La rugiada della sera e l’assenza di vento hanno per fortuna ostacolato l’espansione delle fiamme verso le numerose abitazioni vicine e i manufatti del sistema idrico comunale. “Abbiamo valutati i danni, e non appena riceveremo il verbale d’intervento dei Vigili del Fuoco, denuncerò alle Forze dell’Ordine l’ennesima e vile azione di spregiudicati piromani”, dichiara il sindaco Cinà. Tempestivo e decisivo è stato l’intervento del Gruppo di Volontari della Protezione Civile di S. Stefano Quisquina e dei Vigili del Fuoco. “A nome della comunità bivonese, esprimo ad essi, ai Carabinieri della Stazione di Bivona, ai Vigili Urbani, alla Protezione Civile Regionale e agli impiegati comunali Fabrizio Tamburello e Salvatore Militello il più sentito ringraziamento,” ha concluso il primo cittadino.