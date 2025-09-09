Bivona

Bivona inaugurato il nuovo parco tematico “Sui passi di Rosalia”

Un parco dove i bambini possono conoscere la storia di Santa Rosalia giocando

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Bivona è stato inaugurato il nuovo parco tematico in natura realizzato presso l’ex Tracomatosario. L’itinerario “Sui passi di Rosalia”, creato dall’Associazione Sole sui Sicani, è nato dal desiderio di rendere Santa Rosalia una figura viva, vicina, comprensibile ai più piccoli. Non solo come Santa, ma come bambina, come simbolo di purezza, forza e amore per la natura.

Abbiamo immaginato e voluto fortemente un parco dove i bambini potessero conoscere la sua storia giocando, ascoltando, toccando con mano, dove ogni pannello, angolo o installazione racconta qualcosa di lei e dei valori che ci appartengono: semplicità, spiritualità e rispetto per la terra. Abbiamo voluto che questo fosse un parco inclusivo, aperto a tutti e pensato per accogliere bambini con abilità diverse, affinché ogni esperienza fosse accessibile e significativa per ciascuno. Un luogo dove nessuno resta indietro, dove il gioco, la scoperta e la bellezza parlano a tutti, senza barriere”. Si legge in una nota dell’ Associazione Sole sui Sicani.

Al taglio del nastro presente il sindaco Milko Cinà e tanti cittadini. “Un progetto che mette insieme educazione, natura, spiritualità e comunità, e che speriamo diventi luogo di crescita, condivisione e bellezza”, ha dichiarato il primo cittadino.

