Disagi per la chiusura della Ss118, i sindaci incontrano il prefetto Caccamo

A seguito della seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Magazzolo Platani Quisquina” oggi si è svolto un incontro con il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, avente ad oggetto la situazione della SS118, attualmente chiusa al traffico a causa di una frana, come disposto da ANAS.

Nel corso dell’incontro sono state rappresentate tutte le difficoltà che i cittadini stanno affrontando per raggiungere Agrigento, con particolare riferimento ai disagi che interessano le aree interne del territorio. All’incontro erano presenti il Sindaco di Cianciana, in qualità di Presidente dell’Unione, il Sindaco di Bivona, accompagnato dal Vice Sindaco, e il Sindaco di Alessandria della Rocca, accompagnato dal Vice Sindaco. Per la parte tecnica erano presenti i tecnici dell’ANAS e l’architetto Paolo Sanzeri, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cianciana.

“È stato inoltre stabilito che, a brevissimo, si terrà un ulteriore incontro con i tecnici dei Comuni dell’Unione e dell’ANAS, al fine di valutare possibili soluzioni operative, tra cui l’ipotesi di bypassare il tratto compromesso mediante uno spostamento temporaneo della carreggiata. Ringraziamo il Prefetto per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione riservata alle problematiche delle nostre comunità”, questo dichiara il Sindaco di Alessandria della Rocca Salvatore Mangione