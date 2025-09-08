burgio

Burgio, al via i lavori di ammodernamento dell’ufficio Postale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Burgio è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata una sede provvisoria in un container, sito negli spazi adiacenti all’ufficio postale, nella stessa via Leone 12. La struttura sarà disponibile per i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45 e sarà dotata di ATM Postamat operativo h24. 

La sede di Burgio infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. 

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di via Leone avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. 

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di Burgio i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro. 

Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale di via Leone tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari. 

