Rete idrica ad Agrigento, ecco le vie interessate dai lavori

Ad Agrigento proseguono i lavori di ristrutturazione ed automazione finalizzati all’ottimizzazione della rete idrica. Il Comune con propria ordinanza ha disposto il divieto di accesso e di sosta in diverse vie cittadine per consentire alla ditta di poter lavorare.

Le vie interessate sono a valle di via Callicratide: via Venezia, via Torino, via Firenze, via Bologna, via Cuneo, via Brescia, via Milano, via Genova, via Verdi e altre traverse limitrofe; A valle di via Manzoni: via Rapisardi, via Mirate, via Monti, via Pellico, via Fratelli Cairoli, via Micca, via Pisacane, via Cuoco, via Fratelli Bandiera e altre.

Il divieto sarà in vigore a partire dalle ore 7:00 di lunedì 8 settembre 2025 e fino a cessato bisogno, con la possibilità di estensione a ulteriori aree se necessario.