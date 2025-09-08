Apertura

Cade dal tetto di un capannone industriale: morto operaio di 47anni

Fatali sono stati i vari traumi procuratisi dopo la caduta, soprattutto alla testa

Una nuova morte sul lavoro stamattina intorno alle 8 in uno stabilimento industriale in contrada Rovettazzo, a Riposto. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio di 47 anni era impegnato con un collega a realizzare la tettoia di un nuovo capannone industriale, quando ha perso equilibrio ed è precipitato da una altezza di circa 10 metri.

L’uomo è morto pochi minuti dopo: vani i tentativi di rianimarlo dei soccorritori. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso. Fatali sono stati i vari traumi procuratisi dopo la caduta, soprattutto alla testa. I carabinieri della compagnia di Giarre sono sul posto insieme al magistrato turno che sta coordinando le indagini. (La Sicilia)

