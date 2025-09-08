Palermo

Investita su strisce pedonali davanti la scuola, insegnante in ospedale

L'uomo alla guida dell'auto si è subito fermato a prestare i primi soccorsi

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Una professoressa dell’istituto superiore “Danilo Dolci” di Partinico è stata investita da un’auto sulle strisce pedonali mentre attraversava il viale della Regione siciliana, davanti alla nuova autostazione. Il guidatore della Fiat Panda si è fermato subito e ha prestato i primi soccorsi. La donna è stata portata con un’ambulanza al pronto soccorso di Partinico. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.

