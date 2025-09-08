Lampedusa

“Libici ci hanno sparato addosso”, il racconto di alcuni migranti giunti a Lampedusa

I migranti hanno racconto di un attacco subito da un'imbarcazione libica.

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Altri sei barconi carichi di migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza. Complessivamente sono 391 le persone sbarcate a Lampedusa, facendo così salire a 685 il numero di arrivi nell’isola.

“Ci hanno sparato addosso, hanno sparato ripetutamente contro di noi”. Così 14 dei 21 tra egiziani e somali appena sbarcati a Lampedusa hanno raccontato di un attacco subito da un’imbarcazione libica. “Eravamo partiti da Zuhara da 30 minuti, forse poco più – hanno detto – quando all’improvviso siamo stati raggiunti da una grossa barca libica e qualcuno ha aperto il fuoco contro di noi”. Non ci sono feriti fra i 21 sbarcati, nessuno è caduto in mare. Chi era al timone del barcone di 10 metri non s’è fermato, ha continuato la navigazione. Il natante è stato sequestrato per accertare se presenta colpi d’arma da fuoco.

Tutti i migranti, dopo l’approdo al molo Favarolo di Lampedusa, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono ospitati 1.531 migranti, a fronte di una capienza di circa 400 posti. Per stasera è previsto un trasferimento di circa 200 persone.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Lampedusa

“Libici ci hanno sparato addosso”, il racconto di alcuni migranti giunti a Lampedusa
Foto

Legalità, a Palermo nasce la Fondazione Antonio Montinaro
Cultura

Teatro Pirandello, al via la campagna abbonamenti 2025-2026
Agrigento

Incendio a Fegotto, paura per lo zolfo nelle gabbionate: scatta l’allarme ambientale (vd)
Ultime Notizie

Vendemmia della legalità, raccolti 25 quintali di uva
Trapani

Natante in difficoltà soccorso dalla Capitaneria: in salvo due diportisti