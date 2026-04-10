Truffa del finto carabiniere, anziana consegna orologi e oro 

Ennesima truffa del finto carabiniere nell’Agrigentino. Questa volta a cadere nella rete dei balordi è un’anziana di Burgio. La donna è stata contattata da un sedicente appartenente all’Arma che la ha spiegato come la figlia avesse provocato un incidente a Palermo. Il dettaglio che la parente fosse residente nel capoluogo siciliano – cosa vera – ha indotto l’anziana a credere alla ricostruzione.

Poco dopo un uomo si è presentato alla sua porta di casa e la donna gli ha consegnato monili d’oro e una busta di orologi. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire all’identità dei malviventi.