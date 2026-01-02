Apertura
Il sindaco Pino Spinelli dopo l’intimidazione: “Non mi arrendo”
“Rinunciare ad amministrare significa arrendersi”. A parlare è il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, dopo aver subito l’ennesima intimidazione con una lettera minatoria fatta arrivare proprio davanti la porta del Comune.
“Continuerò a lavorare con ancora più senso del dovere – afferma il primo cittadino – più che paura temo per la tranquillità e serenità dei miei familiari”.
