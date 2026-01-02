Apertura

Il sindaco Pino Spinelli dopo l’intimidazione: “Non mi arrendo”

parlare è il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, dopo aver subito l’ennesima intimidazione con una lettera minatoria

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

“Rinunciare ad amministrare significa arrendersi”. A parlare è il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, dopo aver subito l’ennesima intimidazione con una lettera minatoria fatta arrivare proprio davanti la porta del Comune.

“Continuerò a lavorare con ancora più senso del dovere – afferma il primo cittadino – più che paura temo per la tranquillità e serenità dei miei familiari”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

La lunga notte di Capodanno in ospedale tra ubriachi, intossicati e una ragazza morsa dal cane 
Agrigento

Celine è la prima nata ad Agrigento nel 2026, 61 parti in più rispetto allo scorso anno 
Agrigento

Malasanità, l’Asp di Agrigento paga oltre 250 mila euro per due casi
Apertura

Il sindaco Pino Spinelli dopo l’intimidazione: “Non mi arrendo”
Cronaca

Due ragazzi minacciano con una pistola autista bus: guidatore svenuto per lo spavento
Alessandria della Rocca

Incendio in un’abitazione ad Alessandria della Rocca, grave 65enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv