A fuoco fuoristrada in una masseria, l’intervento delle guardie del WWF

A Sommatino in contrada Galassi domenica scorsa, per cause ancora da accertarsi, è andato a fuoco un fuoristrada in uso ad un allevatore della zona, parcheggiato nella corte della propria masseria. Dalle fiamme si è sviluppata un’alta e densa colonna di fumo nero che ha attirato l’attenzione della pattuglia delle Guardie giurate WWF del Nucleo provinciale di Caltanissetta, in servizio di vigilanza ambientale ed antibracconaggio proprio nel territorio agro-silvo-pastorale sommatinese. Immediatamente sopraggiungeva la pattuglia – composta dalle Guardie venatorie e zoofile Angelo Naro e Matteo Collodoro – che si è prodigata per dare assistenza alle persone presenti e, subito dopo, ha preso i contatti con i Vigili del Fuoco conducendoli nel sito dell’incendio.

La squadra dei pompieri, prontamente intervenuta dalla caserma di Caltanissetta, dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza i luoghi ha eseguito i dovuti accertamenti; non si sono registrati danni alle persone ma solo la completa distruzione dell’autoveicolo.

“La costante ed attenta attività di vigilanza e controllo del territorio, spesso in zone remote delle campagne del Nisseno, porta le Guardie del WWF ad imbattersi in situazione di vario genere – spiega Ennio Bonfanti, coordinatore provinciale della Vigilanza WWF – in cui i nostri volontari, come in questo caso, riescono sempre a dare risposte ed aiuto in maniera concreta ed efficace. Spesso le Guardie WWF rappresentano l’unica presenza sul territorio in termini di prevenzione e contrasto a vari illeciti contro la natura e gli animali, svolgendo un importantissimo – e talvolta rischioso – presidio di legalità ambientale in nome e per conto dello Stato. Chiunque volesse aiutare il WWF in queste attività oppure segnalare illeciti alle Guardie volontarie, potrà contattarci all’emailguardiewwf.caltanissetta@gmailcom”.