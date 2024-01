Bando per la concessioni di aiuti alimentari e socio sanitari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta

Approvato dal Consiglio Direttivo del Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta il Bando aperto con scadenza 31 dicembre 2024, per le concessione di aiuti ai soggetti fragili della città. Come ogni anno gli uffici dello sportello di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, diretto da Daniela Castro, provvedono alla concessione o rinnovo delle Tessere della Solidarietà, uno strumento che permette agli utenti con difficoltà economiche di poter accedere a vari servizi di assistenza socio sanitaria che il comitato eroga. Gli utenti della città di Caltanissetta e di San Cataldo possono rivolgersi tutti i giorni, mattina e pomeriggio, allo sportello sito in via Xiboli 345 in Caltanissetta, ed il solo lunedì mattina presso lo sportello decentrato sito in Corso Umberto 238. Gli utenti di Resuttano, Milena, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Montedoro, Sommatino, Bompensiere e Campofranco, possono rivolgersi direttamente ai referenti di sede Croce Rossa dei propri territori. I criteri di concessione dei beni alimentari, delle prestazioni sanitarie e psicologiche presso le Officine della Salute, del sostegno scolastico, della distribuzione di vestiario e quant’altro necessario, sono visibili sul sito internet del Comitato di Caltanissetta al seguente indirizzo https://www.cri.caltanissetta.it/it/accesso-agli-interventi-di-inclusione-sociale-e-socio-sanitaria/ e possono essere richieste dagli utenti tramite la centrale unica di risposta nazionale 1520, ed è sufficiente una autocertificazione dello stato di bisogno, che potrà essere reperita agli sportelli di inclusione accompagnati da fotocopia di valido documento di identità. La presentazione di modello ISEE agli Sportelli di Inclusione Sociale non è obbligatoria anche se fortemente consigliata, ed in caso di assenza è liberamente sostituibile da autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia. “La mission della Croce Rossa Italiana – dice Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta – è quella di aiutare coloro i quali sono in stato di necessità, la riduzione del numero di beneficiari del reddito di cittadinanza ha aumentato il numero delle prestazioni erogate, che nel 2023 sono pari a 11.930 Ticket di assistenza, il tutto è racchiuso nel protocollo di aiuto ai soggetti vulnerabili revisionato ed aggiornato nella seduta del Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta in data 15 gennaio 2024 attraverso il quale abbiamo migliorato le procedure di assistenza nell’intento di accogliere più richieste possibili agevolando l’utenza.”

La nostra centrale di risposta unica nazionale 1520 è attiva h/24 sette giorni su sette e risponde a tutte le chiamate di aiuto, dice Daniela Castro – Referente dello Sportello di Inclusione Sociale – smistandole tempestivamente al comitato di Caltanissetta che funge da presidio sul territorio anche per il Pronto Intervento Sociale, servizio in convenzione con il distretto socio sanitario D8 che prevede la presenza attiva di assistenti sociali a favore dei soggetti fragili in stretta collaborazione con l’Unità Mobile di Assistenza ai Fragili. Servizi ormai quotidiani ed indispensabili per aiutare le centinaia di famiglie che si rivolgono ai nostri sportelli di Inclusione Sociali distribuiti sul territorio.

Tutti i riferimenti del territorio, con luoghi ed orari, nonché la documentazione necessaria è liberamente scaricabile dal sito internet https://www.cri.caltanissetta.it/it/accesso-agli-interventi-di-inclusione-sociale-e-socio-sanitaria/