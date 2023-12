Caltanissetta, i pompieri diventano Babbo Natale per i bimbi in pediatria

In prossimità del Santo Natale, i Vigili del fuoco del Comando di Caltanissetta hanno consegnato doni ai bambini del reparto pediatrico dell’ospedale Santa Elia.

I piccoli pazienti, hanno accolto con entusiasmo e stupore Babbo Natale che accompagnato dalla sua squadra ha portato regali, ma soprattutto tanti sorrisi. Inoltre, per l’occasione, hanno fatto girare tra tutti i bambini ricoverati un modello in miniatura del camion dei vigili del fuoco portando un momento di gioia e spensieratezza anche per chi passerà le feste in ospedale.