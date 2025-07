Caltanissetta, il generale Del Monaco in visita al Comando provinciale Carabinieri

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Mucci, il Generale ha incontrato le massime Autorità locali e i Carabinieri del Comando Provinciale, sottolineando l’importanza della vicinanza al cittadino e l’impegno costante dell’Arma per la sicurezza del territorio.

Il Generale si è dapprima intrattenuto con gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e con una rappresentanza dei reparti territoriali e dell’organizzazione speciale operanti in provincia, esortando tutti a proseguire l’attività istituzionale con impegno e serenità, rimarcando l’importanza di un’azione costante e capillare sul territorio. Presente all’incontro anche rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere Sindacale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, simbolo del legame indissolubile tra il personale in servizio e quello in congedo, che continua a contribuire al perseguimento del bene comune attraverso attività di volontariato e protezione civile.

Nel corso della riunione con gli Ufficiali sono state analizzate le problematiche attuali ed emergenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; particolare attenzione è stata dedicata al contrasto di ogni forma di illegalità, dalla criminalità organizzata a quella diffusa, con un focus sulla violenza di genere e sul fenomeno delle truffe agli anziani raccomandando di fornire il massimo impulso ai “servizi di prossimità”. Questi servizi, ha ribadito il Comandante della Legione, rappresentano lo strumento principale per prevenire e contrastare alla radice anche le dinamiche criminali più complesse, costruendo un rapporto di fiducia e vicinanza con la popolazione.

Il Generale ha espresso sentite parole di ringraziamento e apprezzamento per i risultati conseguiti e per la quotidiana attività svolta a favore della cittadinanza.

Nel suo intervento, ha più volte richiamato la centralità del cittadino e il concetto di prossimità alla gente, segno distintivo dell’Arma. Ha sottolineato come questa si traduca nella vicinanza e nella capacità di ascolto che i Carabinieri assicurano nel loro operare quotidiano.

Infine, il Generale ha affrontato i temi dell’etica e dello spirito di servizio, evidenziando i valori di fedeltà, professionalità e giustizia sui quali si fonda l’Istituzione. Ha ribadito che ciascun Carabiniere deve improntare il proprio agire a questi principi, al servizio esclusivo della comunità per garantire la legalità e la tranquillità nella provincia nissena.

Successivamente, il Generale Del Monaco, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha incontrato il Prefetto di Caltanissetta, il Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Questore, ricevendo espressioni di stima e apprezzamento per l’attività di prevenzione e repressione svolta dall’Arma in provincia, a testimonianza di un efficace coordinamento interistituzionale orientato al perseguimento del bene comune.

Al termine della visita, il Colonnello Mucci ha ringraziato il Comandante della Legione per la vicinanza, ribandendo l’impegno di tutti i Carabinieri della provincia nell’affrontare le sfide quotidiane affidate all’Arma e nell’offrire concreta ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza della collettività.