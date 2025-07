Tutto pronto per l’Arcosoli Jazz 2025: il programma

Il grande Jazz arriva ad Agrigento. Torna infatti per una nuova edizione l’Arcosoli Festival, che porterà in città alcuni dei più grandi nomi della scena musicale. Gli eventi sono inseriti nella rassegna “Sotto il cielo d’estate al Parco”, presentata oltre un mese fa, e alcuni concerti sono già sold out: sarà comunque possibile registrarsi in lista d’attesa per bloccare un posto in caso di annullamenti o assenze non comunicate.

Si inizia il 26 luglio alle 21 al teatro della Panoramica dei Templi con il Symphonic Jazz della Palermo Classica Symphony Orchestra di Palermo, direttore Roberto Beltran-Zavala e il pianista Clayton Stephenson. Il repertorio prevederà Bernstein, Ellington e Gershwin. Lo spettacolo è già sold out ma è possibile iscriversi alla lista d’attesa a questo link: http://bit.ly/4kSUXxY.

Il 28 luglio sullo stesso palco salirà il Kevin Hays Trio. Hays, pianista jazz, compositore e cantautore, vincitore di Grammy Award, è riconosciuto a livello internazionale come uno dei musicisti più originali e avvincenti della sua generazione. È anche apparso in numerosi album come artista ospite, registrando con Chris Potter, Bill Stewart, Joshua Redman, Jeff Ballard, Nicholas Payton e Al Foster. Ha collaborato con Brad Mehldau, James Taylor, Sonny Rollins, John Scofield, Joe Henderson e Roy Haynes. Ticket qui: http://bit.ly/454mYwA.

Il primo agosto, sempre alle 21 e sempre il teatro della Panoramica, ospiterà uno dei nomi più attesi della rassegna, l’americano Mike Stern, riconosciuto come uno dei chitarristi jazz-fusion più influenti al mondo. Ha suonato con Blood, Sweat & Tears, Billy Cobham, Jaco Pastorius, Michael Brecker, e soprattutto con Miles Davis, contribuendo a dischi storici come We Want Miles. Ha ricevuto 6 nomination ai Grammy, il Miles Davis Award (2007) e il titolo di Certified Legend da Guitar Player. Qui i ticket: http://bit.ly/3IJWAQZ.

Gratuito, ma già sold out, un altro spettacolo attesissimo: il 2 agosto alle 21 il teatro Panoramica ospiterà Chiara Civello. Cantautrice, polistrumentista, produttrice ha collaborato con Burt Bacharach, Tony Bennett, Gilberto Gil, Ana Carolina, Chico Buarque, Esperanza Spalding, Pino Daniele, James Taylor è stata riconosciuta da Tony Bennett come “la più promettente jazz singer della sua generazione”. A questo link è possibile iscriversi in lista d’attesa: http://bit.ly/4lCOGYb.

Il palco del teatro della Panoramica ospiterà, sempre dalle 21, uno dei grandi nomi del jazz italiano, Lino Patruno. Chitarrista, banjoista, compositore, ha iniziato la sua carriera negli anni ’50 con la Riverside Jazz Band e ha fondato la Milan College Jazz Society. È stato cofondatore del celebre gruppo di cabaret I Gufi (anni ’60), con cui ha avuto enorme successo teatrale e televisivo. Ha poi proseguito come leader in Lino Patruno Jazz Show e His Blue Four. Ha collaborato con grandi nomi del jazz mondiale come Joe Venuti, Bucky Pizzarelli, Frank Vignola e molti altri, registrando anche per etichette americane. Nel 2001 è stato nominato Accademico della Musica. Qui il link per prenotare il biglietto gratuito: http://bit.ly/4o0C6nh.

A chiudere l’Arcosoli sarà un altro concerto già sold out, quello di Danilo Rea, previsto il 4 agosto nuovamente al teatro della Panoramica alle 21. È uno dei più’ importanti pianisti italiani, ha costruito la sua carriera sia come pianista accompagnatore di grandi solisti americani, sia per aver creato ante litteram già negli anni ‘80 una sorta di contaminazione tra il jazz e i repertori pop soprattutto per quanto riguarda i classici della canzone italiana. Questa duttilità, unita al talento e a una originaria rigida formazione classica, gli ha permesso di interpretare vari generi musicali e di essere oggetto di attrazione dei più importanti