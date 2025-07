Screening mammografico, open day all’ospedale di Sciacca

Farà tappa a Sciacca, nell’intera giornata di domani, mercoledì 23 luglio, il tour di giornate dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno avviato dall’ASP di Agrigento. Come anticipato nei giorni scorsi, presso la radiologia del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” si volgerà un open day con indagini mammografiche gratuite, senza prenotazione e senza richiesta medica, dedicato a tutte donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni, purché sia passato un periodo di almeno due anni (salvo diversa indicazione medica) dall’ultima mammografia.

Dopo il successo di adesioni registrato in occasione dell’open week per lo screening del tumore al seno svoltosi, dal 7 all’11 luglio, presso la Casa della Comunità di Agrigento, e dell’open day del 18 luglio presso l’ospedale “San Giacomo D’Altopasso” di Licata, i servizi sanitari continuano a spalancare le porte, avvicinandosi sempre più ai cittadini per rispondere efficacemente alla domanda espressa dalla popolazione femminile. Come per le date precedenti, anche a Sciacca le indagini diagnostiche che saranno eseguite si avvarranno di un software innovativo di Intelligenza Artificiale per l’analisi degli esami. L’ASP di Agrigento risulta tra le primissime aziende sanitarie in Sicilia ad essersi dotata di questo importane strumento d’avanguardia, un’ulteriore garanzia a tutela della salute delle donne in particolare nella prevenzione del tumore della mammella.

Oltre allo screening mammografico tutte le donne saranno invitate a sottoporsi anche ai test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (Pap test e HPV test), direttamente eseguibili al quinto piano dell’ospedale, e del tumore del colon-retto (rivolto anche agli uomini) con la consegna dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il tutto è fondamentale per individuare precocemente eventuali patologie e migliorare le possibilità di trattamento. L’auspicio della direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale è che anche per la giornata di domani a Sciacca l’adesione sia massiccia e capillare.