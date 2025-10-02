Commemorato il carabinieri Roberto Ticli, medaglia d’Argento al Valor Militare
L’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio all’eroico sacrificio del Carabiniere Roberto Ticli, Medaglia d’Argento al Valor Militare ”Alla Memoria”. La cerimonia si è svolta nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua morte a Porto Ceresio (Varese). La commemorazione è iniziata presso il Cimitero di Niscemi (Caltanissetta), con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide del Caduto. A seguire, è stata celebrata una solenne Santa Messa nella Chiesa Madre di Niscemi, officiata da Don Salvatore Falzone, Cappellano Militare dei Carabinieri, e dal locale Parroco Don Massimo Ingegnoso.
Alla funzione hanno preso parte il padre e il fratello del Caduto, oltre alle massime autorità militari e civili. L’evento ha visto anche una sentita partecipazione di una rappresentanza di militari in servizio e in congedo, delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Niscemi e Gela e della popolazione, a testimonianza del forte legame con il militare.