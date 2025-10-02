Caltanissetta

Commemorato il carabinieri Roberto Ticli, medaglia d’Argento al Valor Militare

1 ora fa
Da Redazione

L’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio all’eroico sacrificio del Carabiniere Roberto Ticli, Medaglia d’Argento al Valor Militare ”Alla Memoria”. La cerimonia si è svolta nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua morte a Porto Ceresio (Varese). La commemorazione è iniziata presso il Cimitero di Niscemi (Caltanissetta), con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide del Caduto. A seguire, è stata celebrata una solenne Santa Messa nella Chiesa Madre di Niscemi, officiata da Don Salvatore Falzone, Cappellano Militare dei Carabinieri, e dal locale Parroco Don Massimo Ingegnoso.

Alla funzione hanno preso parte il padre e il fratello del Caduto, oltre alle massime autorità militari e civili. L’evento ha visto anche una sentita partecipazione di una rappresentanza di militari in servizio e in congedo, delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Niscemi e Gela e della popolazione, a testimonianza del forte legame con il militare. 

