Bunker della droga nel quartiere San Giuliano, 3 arresti





I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto del nucleo Carabinieri cinofili di Palermo–Villagrazia, a conclusione di una attività info-investigativa volta alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nelle principali piazze di spaccio della città, hanno tratto in arresto un 21enne, un 32enne e una 26enne tutti del posto.

Il locale, individuato nel quartiere San Giuliano, base logistica dell’attività illecita, era stato adibito a vero e proprio bunker della droga, con grate e pesanti porte in ferro munite di feritoie da cui veniva effettuato lo scambio di droga e soldi, il tutto monitorato da un esteso sistema di videosorveglianza allestito dagli indagati e provvisto di cunicoli da poter utilizzare, all’occorrenza, per sottrarsi alla ricerca delle Forze di Polizia.

L’operazione, che ha visto coinvolti circa 20 Carabinieri, ha avuto inizio con la cinturazione dell’edificio per evitare eventuali fughe e la successiva attività di perquisizione ha consentito l’individuazione del locale protetto, a cui è stato possibile accedere solo con l’ausilio dei vigili del fuoco, ove, l’infallibile fiuto dell’unità cinofila RON ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro lo stupefacente che era stato accuratamente occultato nel vano ascensore dell’ascensore.

Al termine della perquisizione, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro: 216 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack; 106 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish; n. 4 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, non che, la somma contante di 3687,90 € ritenuta provento dell’attività illecita. Espletate le formalità di rito i due uomini si sono stati associati alla locale casa circondariale trapanese, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.