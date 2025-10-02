Caltanissetta

Sequestrati 400 capi di abbigliamento contraffatti, denunciato ambulante

In occasione del mercato settimanale le Fiamme Gialle hanno controllato diversi venditori ambulanti presenti sulle strade cittadine

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Oltre 400 articoli contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta, che hanno denunciato un commerciante. In occasione del mercato settimanale di Gela, le Fiamme gialle hanno controllato diversi venditori ambulanti scoprendo centinaia di capi di abbigliamento con marchi di noti brand, come Adidas, Trapstar, Calvin Klein, Emporio Armani, Blauer, Lacoste, Gucci, Prada e Versace, contraffatti. Il responsabile è stato denunciato per detenzione per la vendita di merce con marchio contraffatto e ricettazione.

