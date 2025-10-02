Tenta di scavalcare cancello e cade, morto allenatore di calcio

Un uomo di 62 anni, Leo Scaffidi, è morto a causa di una caduta accidentale mentre stava scavalcando il cancello d’ingresso dello stadio comunale di Gioiosa Marea (Messina).

L’uomo, membro dello staff tecnico della locale formazione di calcio, pare stesse tentando di scavalcare il cancello non avendo con se le chiavi e sembra che abbia quindi perso l’equilibrio cadendo. La struttura in cui si è verificato l’incidente è stata posta sotto sequestro.