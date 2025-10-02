Agrigento

Gaza, la Cgil Agrigento annuncia manifestazione davanti la prefettura

La CGIL di Agrigento annuncia che il 3 ottobre si terrà lo sciopero generale con una manifestazione davanti alla Prefettura

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Il Segretario Generale della CGIL di Agrigento annuncia che il 3 ottobre si terrà lo sciopero generale con una manifestazione davanti alla Prefettura. La mobilitazione è indetta: a sostegno della flotilla umanitaria, bloccata in acque internazionali nonostante trasporti beni di prima necessità come cibo e medicinali; per denunciare i crimini e il genocidio perpetrato dal governo israeliano nei confronti del popolo palestinese; contro l’appiattimento del governo Meloni sulle posizioni del governo israeliano, che rappresenta un grave tradimento dei principi del diritto internazionale.

La CGIL Agrigento ribadisce con forza che la solidarietà internazionale e la difesa dei diritti umani sono valori non negoziabili. L’uso della forza contro missioni civili e umanitarie è un atto di aggressione che va condannato senza esitazioni. Invitiamo lavoratrici e lavoratori, studenti, associazioni e cittadinanza tutta a partecipare alla manifestazione del 3 ottobre alle ore 9.30 sotto la Prefettura di Agrigento, per dare un segnale forte di solidarietà e per difendere la pace, la giustizia e la dignità dei popoli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Gaza, la Cgil Agrigento annuncia manifestazione davanti la prefettura
Messina

Tenta di scavalcare cancello e cade, morto allenatore di calcio
Trapani

Bunker della droga nel quartiere San Giuliano, 3 arresti
Caltanissetta

Commemorato il carabinieri Roberto Ticli, medaglia d’Argento al Valor Militare
Caltanissetta

Era latitante da oltre un anno, carabinieri lo arrestano durante visita ai parenti
Caltanissetta

Sequestrati 400 capi di abbigliamento contraffatti, denunciato ambulante