Era latitante da oltre un anno, carabinieri lo arrestano durante visita ai parenti

Un latitante da oltre un anno è stato arrestato dai carabinieri a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. L’uomo, un 53enne originario di Vittoria (Ragusa) e residente a Niscemi, era irreperibile da maggio 2024 e le sue ricerche erano state estese anche in ambito europeo. Inizialmente destinatario di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine stesso, emesso nel maggio 2024 dal Tribunale di Gela, a novembre 2024 era stato raggiunto da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta.

Deve espiare 10 anni, 10 mesi e 29 giorni di reclusione a seguito di condanne definitive per rapina aggravata, furto aggravato e lesioni personali aggravate commessi tra il 2012 e il 2016 nei comuni di Piazza Armerina, Valguarnera, Mirabella Imbaccari e Niscemi. Il 53enne, infatti, è ritenuto l’autore, in concorso, di una serie di rapine ad anziani, feriti dopo aver strappato loro dal collo le collane in oro che indossavano. Dopo aver appreso che il ricercato aveva trovato riparo all’estero e ipotizzando un suo rientro periodico a Niscemi per far visita ai familiari, i carabinieri hanno pianificato un’attività di osservazione.

Avuta contezza della presenza del latitante in casa dei parenti, hanno fatto irruzione, trovandolo in una stanza e arrestandolo. I familiari, che avevano negato la sua presenza nell’abitazione, sono stati denunciati per procurata inosservanza pena, mentre l’uomo è stato condotto in carcere a Gela.