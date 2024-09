Crisi idrica a Caltanissetta, scendono in piazza gli studenti: “questa è la battaglia di tutti”

Da giorni ormai a Caltanissetta è in atto una protesta dei cittadini per la crisi idrica. Domenica 6 ottobre a scendere in piazza ci saranno gli studenti e le studentesse della città che guideranno una manifestazione contro l’emergenza idrica, dimostrando che il futuro non può più attendere. Il corteo, partirà alle 10:00 dalla Piazzetta dei Marinai e si concluderà alle 11:00 in Piazza Garibaldi, con interventi fino alle 13:00.

“Questa è la battaglia di tutti. La scelta di manifestare di domenica dimostra che non si tratta di evitare la scuola, ma di un impegno vero, sentito. L’acqua è un diritto che non può essere rimandato, e l’emergenza è troppo seria per concedersi pause”, si legge nella nota a firma degli studenti nisseni rivolgendo l’appello a tutta la cittadinanza a partecipare a gran numero alla manifestazione.