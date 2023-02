La Squadra Mobile ha tratto in arresto un 43enne in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta – Ufficio Esecuzioni Penali, per il reato di evasione. L’uomo, a seguito di condanna definitiva, deve scontare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.