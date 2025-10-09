Caltanissetta

Deve scontare pena per spaccio e furti, 40enne portato in carcere

L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Gela

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato a Gela ha arrestato un quarantasettenne in esecuzione di provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, dovendo scontare tre anni e venti giorni di reclusione a seguito di condanna definitiva della Corte d’Appello etnea poiché ritenuto colpevole dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e furti in abitazione.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza è stato tradotto alla Casa Circondariale di Gela dove sconterà la pena.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Nasconde droga negli slip, arrestato 25enne
Palermo

Lavoratori in nero in una casa di riposo, due misure cautelari nei confronti dei gestori
Politica

Gaza, Meloni: “Accordo notizia straordinaria. Desidero ringraziare Trump”
Caltanissetta

Deve scontare pena per spaccio e furti, 40enne portato in carcere
Palermo

Tenta di scappare con auto rubata e sperona i carabinieri, arrestato 
Agrigento

Incidente stradale a Villaseta, grave un quarantenne 