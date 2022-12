Due giovani fuggono all’alt dei carabinieri e un altro trovato con metadone: denunciati

Sono stati intensificati a cavallo dell’Immacolata i servizi di controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, nel corso dei quali: sono stati verificati 89 automezzi, elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione, identificate 163 persone. 8 le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 250 ml di metadone e 1 grammo di marijuana, per cui, al termine degli accertamenti, è stato segnalato alla Prefettura 1 soggetto quale assuntore di sostanze stupefacenti, e all’Autorità Giudiziaria 3 persone (1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 2 per resistenza a pubblico ufficiale e 1 per guida senza patente).

I denunciati

– un 32enne di San Cataldo trovato in possesso, senza giustificato motivo, di nr. 12 flaconi in plastica, ciascuno contenente 20 ml di metadone;

– due 31enni di Caltanissetta che, a bordo di una fiat punto, durante un posto di controllo non rispettavano l’alt dei militari, proseguendo la marcia al fine di eludere i controlli e venendo bloccati al termine di un breve inseguimento per le vie cittadine. Al termine degli accertamenti il conducente è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, pertanto veniva deferito per guida senza patente. Entrambi sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale.