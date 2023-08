Gela, sequestrati oltre 300 capi di abbigliamento contraffatti sul lungomare

Blitz alla merce contraffatta da parte della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Nello specifico, i militari di Gela hanno sequestrato a 4 venditori ambulanti stranieri oltre 300 capi di abbigliamento, accessori, calzature e orologi di noti brand nazionali e esteri.

I prodotti non presentavano i requisiti di conformita’ previsti dalle case madri in ordine alla tipologia, alla qualita’ ed alle modalita’ di costruzione. I baschi verdi hanno denunciando i responsabili alla Procura della Repubblica di Gela per il reato di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.