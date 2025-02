L’inchiesta sui clan agrigentini e il traffico di droga, scarcerato 25enne 

Il tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo l’istanza dell’avvocato Giacomo Ventura, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Antonio Salnitro, 25 anni, di Gela. Il giovane, che era stato arrestato dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta sui clan di Porto Empedocle e Villaseta e su un traffico di droga, torna in libertà.

Il venticinquenne è indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, secondo quanto contestato dalla Dda di Palermo, nel dicembre 2022 avrebbe acquistato (in concorso) 40 grammi di cocaina dal gruppo canicattinese per poi rivenderla a terzi.