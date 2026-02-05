Caltanissetta

Ventenne scomparsa da Gela, si cerca Jasmine Billizzi

I familiari hanno già presentato denuncia alle forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Sono giorni di apprensione a Gela per la scomparsa di Jasmine Billizzi, una giovane di 20 anni di cui non si hanno più notizie da lunedì. I familiari, preoccupati per l’assenza prolungata, hanno già presentato denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche.

Secondo le informazioni disponibili, l’ultima volta Jasmine è stata vista nella zona del lungomare Federico II di Svevia. Al momento della scomparsa indossava presumibilmente abiti scuri. Da allora, ogni tentativo di contatto è risultato vano.

“Chiunque avesse visto Jasmine Billizzi o fosse in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine oppure il numero 351 7478037. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe rivelarsi fondamentale per il buon esito delle ricerche”, si legge nell’appello lanciato dai parenti.

